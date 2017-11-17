Школы в Петербурге массово эвакуируют из-за сообщений о бомбах

Школьникам более десяти образовательных учреждений в Петербурге утром 17 ноября пришлось прервать уроки. Причиной стали сообщения о заложеных бомбах, сообщают в группе «ДТП и ЧП».

По данным очевидцев, эвакуация затронула школы: № 547, № 561, 630, № 376, № 234, № 484, № 179, № 549, № 362, № 181. Кроме того, полиция, скорая и пожарная, как отмечают очевидцы, находится у школы № 179. Вместе с тем эвакуация проходит в ТРК «Балтийская жемчужина», «Мега Парнас», «Радуга», «Июнь», «Меркурий», «Рио» и здании РАНХиГС на Васильевском острове.

«Фонтанка» добавляет, что здание школы № 185 к 11 утра уже проверили, и школьники смогли вернуться к занятиям. Пятого директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах совершали четыре российских гражданина, которые находятся за рубежом и у которых есть пособники на территории России.

По данным «Коммерсанта», участники расследования подозревают, что за акцией стоят сторонники группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По материалам «ДП»