Компания Mail.ru подарила Петербургу именной домен

Компания Mail.ru безвозмездно передала правительству Петербурга права на доменное имя www.petersburg.ru, сообщает пресс-служба Смольного. Документ о передаче домена подписали первый заместитель директора компании Дмитрий Сергеев и глава комитета по информатизации и связи Денис Чамара на конференции «Книжная политика регионов» в рамках Международного культурного форума.

Как рассказали в пресс-службе правительства, руководство Mail.ru откликнулось на предложение и безвозмездно передало городу право на домен. На его основе власти планируют создать единую информационную платформу для продвижения бренда Петербурга в мире. Кроме того, на ней будет публиковаться информация о событиях в городе.

По словам Сергеева, для Mail.ru очень важно работать в Петербурге — здесь находится офис компании, проводится крупнейший офлайн-фестиваль, действуют совместные с образовательными учреждениями программы. Сергеев выразил надежду, что домен станет «цифровым лицом» города на Неве. Вице-губернатор Александр Говорунов пояснил, что работа над созданием официальной городской онлайн-платформы потребует времени и усилий со стороны власти, бизнеса, общественных организаций и горожан. «Мы хотим, чтобы люди в мире знали о Петербурге и полюбили город так же, как любим его мы, петербуржцы», — сказал он.

Окончательно все юридические процедуры, связанные с передачей домена, должны завершиться до 15 декабря 2017 года. Сам домен был зарегистрирован 24 июня 1999 года.

По материалам «ДП»