Метрополитен Петербурга выпустил юбилейные жетоны

В кассах петербургского метро появятся жетоны, специально выпущенные к юбилею нескольких станций, сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Жетоны посвящены 50-летию станций «Площадь Александра Невского 1», «Маяковская», «Гостиный двор», и «Василеостровская». Они будут продаваться в кассах всех станций в блистерах с фотографиями вестибюлей, а также россыпью, но только на самих станциях-юбилярах. Жетон в блистере будет стоить 390 рублей, а без него — 45 рублей, как и обычный. Они появятся в продаже 18 ноября. Кроме того, в пресс-службе метро напоминают, что с 18 ноября купить юбилейный жетон в блистере «Станция метро «Дачное» можно будет только в кассах станции «Приморская». Он стоит 350 рублей.

По материалам «ДП»