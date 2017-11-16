Немецкий фотограф Даниэль Бискуп, снимавший для Der Spiegel, Die Zeit и Der Freitag выпустил фотоальбом о Петербурге и его жителях под названием «Санкт-Петербург — Контрасты». Бискуп два месяца снимал повседневную жизнь и жителей города: успел запечатлеть военный парад, свадебные гулянья и даже мастерскую художника-акциониста Павла Павленского.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel фотограф рассказал, чем петербужцы отличаются от жителей других городов и почему короткие прогулки по городу занимали несколько часов.