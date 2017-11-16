Немецкий фотограф создал проект о Петербурге с портретами Павленского и простых горожан
Немецкий фотограф Даниэль Бискуп, снимавший для Der Spiegel, Die Zeit и Der Freitag выпустил фотоальбом о Петербурге и его жителях под названием «Санкт-Петербург — Контрасты». Бискуп два месяца снимал повседневную жизнь и жителей города: успел запечатлеть военный парад, свадебные гулянья и даже мастерскую художника-акциониста Павла Павленского.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel фотограф рассказал, чем петербужцы отличаются от жителей других городов и почему короткие прогулки по городу занимали несколько часов.
«Возможно, десять процентов фотографий были запланированы: кого-то вроде футболиста Андрея Аршавина просто так не встретишь на улице. В остальном же я бродил просто так. Это то, чему часто возмущались мои сопровождающие, потому что я просто останавливаюсь и начинаю фотографировать. Иногда путь в 100 метров длится для меня час или больше. Я вижу что-то, говорю с людьми, рассказываю им про свою книгу и спрашиваю, не могу ли я сфотографировать их для нее», — рассказал он. В сравнении с Москвой Петербург показался Бискупу более спокойным, а местные жители, по его мнению, находятся в гармонии с собой.
Бискуп отметил, что жизнь в центре Петербурга больше похожа на спектакль, который разыгрывают жители. Неизгладимое впечатление на немецкого фотографа произвел Невский проспект.
«Город придает тебе дополнительную энергию, потому что ты счастлив там находиться. Так было не только летом, когда светло на протяжении 24 часов, но и зимой — в минус 20. Ледяной холод позволяет себя лучше ощущать», — отметил он.
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