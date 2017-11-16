Петербуржцы смогут наблюдать звездопад Леониды
Петербуржцы 16 ноября смогут наблюдать редкое астрономическое явление — звездопад Леониды.
Пик метеорного потока придется на 15-21 ноября. Самое яркое падение метеоритов ждут 17 ноября.
Как правило звездопад Леониды выдает примерно 15 метеоров в час, однако каждые 33 года на небе можно увидеть настоящую звездную бурю. В следующий раз такое событие произойдет в 2034 году.
Леониды станут последним звездопадом сезона. В течение года россияне наблюдали потоки Персеиды, а также Квандрантиды, Лириды, Аквариды, Ориониды и другие.
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