Петербуржцы смогут наблюдать звездопад Леониды

Петербуржцы 16 ноября смогут наблюдать редкое астрономическое явление — звездопад Леониды.

Пик метеорного потока придется на 15-21 ноября. Самое яркое падение метеоритов ждут 17 ноября.

Как правило звездопад Леониды выдает примерно 15 метеоров в час, однако каждые 33 года на небе можно увидеть настоящую звездную бурю. В следующий раз такое событие произойдет в 2034 году.

Леониды станут последним звездопадом сезона. В течение года россияне наблюдали потоки Персеиды, а также Квандрантиды, Лириды, Аквариды, Ориониды и другие.