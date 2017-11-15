Владельцы элитного жилья в Петербурге будут платить налоги, которые направят на помощь бедным

Депутаты ЗакС приняли в первом чтении законопроект, повышающий налоги для владельцев дорогого жилья. С 2020 года физические лица, владеющие жильем дороже 300 миллионов рублей, будут платить дополнительный имущественный налог.

«Налог на роскошь – вещь необходимая», — отметил спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Предполагается, что дополнительный налог коснется около 60 объектов, а вырученные средства направят на помощь малоимущим.

Таким образом, депутаты планируют увеличить поступления в бюджет на 8,5 миллиарда рублей.