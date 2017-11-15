В Петербурге откроют интерактивную библиотеку с квестами и экскурсиями

В Петербурге 24 ноября откроют обновленную библиотеку «Ржевская» на Индустриальном проспекте, 35. Об этом сообщает портал «Собака.ru» рассказали в пресс-службе. В день открытия там пройдет ознакомительный фестиваль, на котором петербуржцы смогут познакомиться с новыми технологиями и эксклюзивными проектами пространства.

Для того, чтобы попасть на открытие библиотеки необходима регистрация на сайте. На площадке устроят экскурсию по библиотеке «Будущее рядом», квест с элементами дополненной реальности, мастер-классы по леттерингу (вид каллиграфии) и сборке самодельного светильника. Свою лекцию проведет историк, краевед и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лев Лурье. Организаторы также покажут «Рассказы Платонова» мастерской Геннадия Тростянецкого и диафильмы.



