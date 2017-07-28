Лучшие работы фестиваля «Стенограффия-2017»

В восьмой раз в нынешнем году в России проходит при поддержке «Газпром нефти» крупнейший фестиваль уличного искусства «Стенограффия».
В 2017 в орбиту мероприятия вошли уже девять городов. Яркие арт-объекты появились в Екатеринбурге, Томске, Омске, Ноябрьске, Муравленко, Оренбурге, Ханты-Мансийске, далеких ямальских селах Новый Порт и Мыс Каменный. Финальный этап фестиваля состоится зимой в Санкт-Петербурге.
У фестиваля этого года не было списка тем. Всем авторам предложили одну – свободную – тему. Но впервые организаторы в своем обращении попросили художников не просто творчески самовыразиться и украсить безликие строения яркими интересными работами, но и задуматься о том, чего ждут от проектов сами горожане. Соответствующее исследование было проведено благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Оно дало авторам точку опоры, позволяющую как минимум сверить свое желание с ожиданиями людей, а как максимум – увидеть новое направление для творчества.
Оказалось, что на Крайнем Севере, на Востоке, в Екатеринбурге и Петербурге от художников ждут разного. В далеких северных городах жителям важно почувствовать, что стены это не только защита, но и человеческое тепло. Они устали быть покорителями суровой природы, и им необходимо чаще чувствовать себя обыкновенными людьми, возвращающимися не в дома-крепости, а в дома, где стены греют.
А вот в промышленных городах Восточной Сибири, судя по опросу, стоит добавить улицам яркости и творчества, чтобы сделать среду более интересной.
В Екатеринбурге, где когда-то зародился фестиваль, – своя история. Центр хребта, разделяющего Европу и Азию, – это место силы, которому пришла пора проверить свои амбиции. Одна из таких проверок – матчи чемпионата по футболу в будущем году. Участникам «Стенограффии-2017» удалось добиться нужного эффекта в каждом городе, что отлично иллюстрируют фотографии «до» и «после».
В далеком 1975 году практически одновременно произошли два на первый взгляд не связанных, но на самом деле удивительно похожих события. В одной из точек бесконечного космоса осуществили стыковку корабли «Союз» и «Аполлон», в то же время на Земле ученые заинтересовались Холмогорским месторождением – и через четыре месяца там высадился первый вертолетный десант. Так началась история города Ноябрьск.
Это удивительное совпадение натолкнуло авторов работы Александра Гущина и Сергея Иванова на важную мысль: Ноябрьск – это тоже в некотором роде космос. На севере правит стихия, а жизнь похожа на покорение космоса и быт на орбитальной станции. Бескрайние просторы, свет холодных звезд – в этом месте не покидает чувство, что космос ближе, чем кажется.
Прошлогодняя акция «Вид из окна», когда художники преображали пейзажи рядом с больницами, запомнилась многим и дала толчок новым инициативам. На этот раз в Ноябрьске было решено преобразить стену у одной из школ города. Для тех, кто скучает за партой и считает на уроках ворон, Андрей Топоров изобразил огромный игрушечный «Урал» в масштабе 1:1 от уральской «диаспоры» уличных художников. Теперь вместо тоскливого ландшафта школьники будут видеть яркое произведение граффити – неудивительно, что местная детвора с энтузиазмом поучаствовала в его создании, вылив на стены будки несколько баллонов краски. Радость от совместного творчества передалась и произведению: оно наполнено счастьем и теплом, столь необходимым в этих суровых северных местах.
Портал в жаркий тропический мир — это то, чего так не хватает Томску в преддверие долгой зимы. Поэтому именно такой работой московский художник Данила Шмелев преобразил неказистую трансформаторную будку на ул. Дальне-Ключевской, 16а, «прорубив» в ней два окна в лето, из которых выбиваются яркие листья тропических растений. В поиске этой поверхности в Томске, как и в других городах фестиваля, помогали местные жители. Грязно-зеленая будка, еще недавно покрытая объявлениями и баннерами, превратилась в красочный 3D-телепорт в жаркий тропический мир в самом сердце сибирских городских джунглей.
С приходом «Стенограффии» ночи в городах становятся светлыми. Под лучами прожектора, прорезавшего темноту, начал создание 3D-композиции уличный художник Александр Галешников, известный под псевдонимом Alex-T. На стенах небольшой будки появился авангардный черно-белый рисунок, воспроизводящий игру света и тени и создающий на плоской поверхности иллюзию объемной архитектуры. Работа получилась интересной и интеллектуальной, под стать самому Томску — городу интеллигенции и красивых молодых людей.
Вокруг большой и могучей реки Томь, на которой стоит город Томск, сложилось огромное число легенд — таким их количеством не может похвастаться ни одна другая река Сибири. Большинство из них рассказывают о любви прекрасной девушки Томы и сильного юноши Ушая, чьими именами названы реки, которые, подобно влюбленным, сливаются в Томске воедино. Эта легенда вдохновила команду «Стенограффии» на рисунок с символичным названием в не менее символичном месте — около роддома №1 на Герцена,1. Теперь стены гаража, от которых раньше хотелось отвести взгляд, привлекают внимание своей красотой и наполненностью смыслами. Женщины, дарящие новую жизнь, смотрят из окна на сказочную легенду о любви, невольно проводя аналогии со своими историями. Автор эскиза этой работы – Анна Ситникова, а реализацию взяли на себя Олег Скворцов и Павел Гончаренко.
«Мы все, видимо, помешаны на тонкой красоте наших мест. Той, что не описать словами. Вот и рисуем то, что описать не можем. Могли бы, наверное, писали стихи или прозу. Она суровая, но такая родная и теплая.
«Стенограффия» когда-то зародилась именно в Екатеринбурге, поэтому здесь традиционно много интересных работ. Столица Урала показала себя во всей красе, представив граффити разных масштабов и жанров, но неизменно украшающих городское пространство.
Так, трогательное и эмоциональное произведение Александра Дергачева и Сергея Иванова вдохновлено японской легендой, которая гласит: если сложить из бумаги 1000 журавликов, самое заветное желание непременно исполнится. Художники разместили контур рисунка на стене технической постройки Городской клинической больницы № 40, а раскрасили его уже пациенты, посетители и работники самого лечебного учреждения. Получилась своего рода арт-терапия, а… еще очень хочется верить, что желания участников проекта действительно сбудутся!
Редкий российский двор обходится без заброшенной машины. Ржавая, прогнившая, она уже давно непонятно кому принадлежит, но неизменно всем мешает. Именно к таким «мусорным» объектам отсылает работа «Вырезанный москвич». Команда «Стенограффии» взяла за основу визуализацию слоя прозрачности Photoshop, нашла настоящий старый москвич (владелец оказался не против) – и «удалила» из городской среды заброшенный автомобиль и стоящий рядом гараж-ракушку. Визуальный эффект раскрывается лишь с определенного ракурса: объемный объект становится абсолютно плоским с «прозрачным» рисунком. Через какое-то время команда собирается утилизировать работу, как, по идее, и положено поступать с тем, что засоряет пространство. Ждем продолжения перформанса!
На эту работу художника Esher вдохновила стена, в которой не хватало некоторых сегментов. Получилось своего рода размышление о людях, крадущих все, что плохо лежит, с мыслью «дома пригодится». В любом городе периодически появляются новости о том, что кто-то своровал кирпичи или лавочку, выкопал цветы в парке для своего огорода и т.п. Плиточный воришка, появившийся на эспланаде между Шейнкмана и Вайнера, стал символическим «памятником» тем, кто крадет детали городского пейзажа.
Работа в жанре так называемого средового граффити, когда рисунок помогает вписать объект, на котором он расположен, в окружающее пространство. Сергей Акрамов использовал серую плиту, оставшуюся от забора в больнице: она была никому не нужна и лишь портила вид, а часть ее и вовсе заросла травой. Художник нанес на бетон текстуру листвы, и плита слилась с контекстом. Так пациенты и работники лечебного учреждения получили более гармоничный пейзаж за окном, который сделает их больничные будни чуть ярче.
Молодой уличный художник Руслан Сабиров обращает внимание на важную экологическую проблему – исчезновение видов животных. Его героем стала европейская норка, которая занесена в Красную книгу Свердловской области и находится в первой категории зверей на грани вымирания.
Работа вступает в диалог со зрителем, заставляет задуматься о том, какой урон наносит человек природе. Художник собирается создать целую серию граффити в разных городах, посвященную вымирающим животным. Кто знает, может быть, благодаря «Стенограффии» кого-то из них удастся спасти?
Уличное искусство для людей, которые не могут видеть? Это не только возможно, но и прекрасно! Вместе с НКО «Белая трость» и креативной командой агентства «Possible Moscow», придумавших проект, «Стенограффия» вдохновляет людей, не имеющих возможности видеть. Галерея состоит из трех объектов, соединяющих в себе визуальные символы и текст, написанный шрифтом Брайля. Они рассказывают истории известных незрячих людей, сумевших добиться успеха в жизни.
Томский программист Михаил Пожидаев, музыкант Рэй Чарльз, спортсменка Марла Раньян, – все они смогли переступить через недуг. Визуальная часть каждого высказывания здесь рифмуется со сферами, в которых наши герои добились успеха: спорт, технологии и музыка.
В Свердловской области, только по официальным данным, 7 тыс. незрячих человек. В реальности их раза в два больше. И каждый из них воспринимает мир по-своему. 20 лет назад мне пришлось выучить шрифт Брайля за месяц, иначе воспринимать мир было очень сложно.
Сейчас нам очень помогают технологии, но этот проект – галерея Брайль-Арта – большой и приятный шаг. Каждый из объектов рассказывает истории известных незрячих людей, сумевших добиться существенных успехов в жизни, несмотря на свой недуг. Томский программист Михаил Пожидаев. Музыкант Рэй Чарльз. Спортсменка Марла Раньян.
И очень ценно, что удается привлечь внимание к этой теме. К теме Брайля и искусства среди незрячих людей. И даже если они сюда не пойдут, они будут знать, что здесь для них что-то есть. Мы очень надеемся, что эта история сможет вдохновить слабовидящих сделать шаг навстречу обществу. Потому что искусство должно вдохновлять. Всех.
В Ханты-Мансийске «Стенограффия» получилась действительно масштабной: набережная Иртыша превратилась в огромное поле «Имаджинариума». Уличные художники создали 15 иллюстраций из популярнейшей настольной игры. Горожане с восторгом приняли идею и в один из летних выходных устроили настоящий «настенный» поединок. Проигравших не оказалось – в соревнованиях по воображению их попросту не бывает.
Вот уже третий год «Стенограффия» дарит Ханты-Мансийску нового персонажа городских легенд. В этот раз к медведю и карасю, первыми поселившимися на стене под символическим названием «Дамба для леса», художники добавили черного ворона. Птица, которую принято считать зловещей предвестницей смерти, у ханты знаменует ровно противоположное – новую жизнь и приход весны. Ворон первым прилетает на Север после затяжной зимы, «пробуждая» природу своим криком. Теперь благодаря художнику Саше Дергачеву в Ханты-Мансийске царит вечная весна – согласитесь, полезный подарок для суровых северных мест.
Еще одно произведение Андрея Топорова, автора вышеупомянутого самосвала «Урал» в Ноябрьске. В Омске художник поработал над фасадом унылой пятиэтажки, изобразив на нем дружелюбного брахиозавра. Этот травоядный динозавр как бы тянется к рядом стоящему дереву, и кажется, что дело происходит миллионы лет назад, а не в современном городе. Получился интересный диалог рисунка, окружающего пространства и времени.
Именно к такому диалогу, но с самими собой, призывают омичей участники «Стенограффии» – не оглядываться на других, а искать свое лицо, свою собственную идентичность.
В прошлом году в рамках проекта «Вид из окна» в Омске появилась работа «По щучьему велению» на стене будки во дворе ГДКБ № 3. Она имела такой успех, что художников завалили просьбами облагородить другую сторону той же будки: на нее смотрят окна роддома. Холстом для художников стала стена, исписанная множеством слов благодарности врачам «спасибо за дочку», «спасибо за сына» и т.д. Все они сливались в нечитаемый ребус, так что было решено объединить и преумножить все эти благодарности. Художник Крепкий Палец изобразил трогательного аиста в волшебных зарослях и одно большое слово «спасибо» – получился настоящий символ благодарности и гимн жизни.
Прекрасная пара художников из Екатеринбурга, участники команды MES CREW Игорь Митюнин и Полина Разикова, добавили в один омский дворик немного большого и светлого чувства: ребята покрыли будочку пионами, которые считаются символом любви и благополучия. Цветочный паттерн удивительно хорошо лег на типичную техническую постройку, которую можно найти практически в каждом городском дворе. Теперь будочка больше похожа на подарочную коробку и всех радует.
Дворик на ул. Советской, 27 ежегодно пополняется цитатами и автографами знаменитых писателей. На этот раз свой след оставил Лев Данилкин, автор книги «Юрий Гагарин». На стене появились две цитаты из этого произведения, а затем писатель лично поднялся на вышке и подписал их своим именем, как настоящий мастер стрит-арта. Получился интересный диалог разных видов искусства, который ожидаемо привлек множество зрителей.
Этот диптих символизирует союз противоположностей – творческого правого и аналитического левого полушарий мозга. Несмотря на разницу подхода, они всегда стремятся к одному – познанию мира. В качестве творческого начала художница Марина Ягода изобразила вдохновленную девушку, окруженную цветами и птицами. Рассудок олицетворяет мужчина: в его голове – механизмы и буровые вышки, на одежде – формулы. Эта графическая работа расположена на фасадах лицея № 5. Она не просто стала украшением здания, но и ежедневно мотивирует и вдохновляет школьников на получение новых зданий.
Художники Таисия Спирина и Андрей Топоров отправились в маленький северный поселок, чтобы создать очень символичное произведение. «Дальние родственники» изображает встречу созвездия Большая Медведица с семьей земных полярных медведей, небесного мира с земным. Такая встреча вполне могла бы произойти и здесь: на Севере космос ближе, чем кажется, а местные жители во многом похожи на покорителей далеких планет, которым каждый день приходится преодолевать стихию. Дыхание Севера почувствовали на себе и художники: холод, пронизывающий ветер с Северного моря… Наверное, именно поэтому граффити получилось по-настоящему теплым и уютным – словом, таким, какое нужно этому пространству. Наверняка оно будет согревать и местных жителей.
Красочная и яркая работа Дамира Бозика пронизана заполярными мотивами. Она рассказывает о быте местных жителей во всем его многообразии: традиционном занятии – оленеводстве, главном транспорте – нартах, характерной меховой одежде, чумах и т.д. Все это освещается разноцветным северным сиянием, которое наполняет жизнью здешние места и объединяет людей. Для них Север – это дом, где особенно ценится тепло домашнего очага и простой людской доброты, именно поэтому «Сияние», воспевающее радость жизни, оказалось столь актуально.
Рисунок очень понравился новопортовцам – им как раз не хватало таких ярких красок. А значит, «Стенограффии» удалось достичь цели – поставить искусство на службу жизни людей.
«Стенограффия» – один из наиболее креативных проектов программы «Родные города», который реализуется на ключевых территориях деятельности «Газпром нефти». Основная наша цель – вовлечь людей в процесс преображения городской среды и побудить их к позитивным преобразованиям в своих регионах. Создавая арт-объекты там, где еще вчера не было ничего, кроме серых городских пейзажей, мы показываем людям, что изменения возможны, что в их силах преобразить жизнь вокруг.