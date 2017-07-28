Лучшие работы фестиваля «Стенограффия-2017»

У фестиваля этого года не было списка тем. Всем авторам предложили одну – свободную – тему. Но впервые организаторы в своем обращении попросили художников не просто творчески самовыразиться и украсить безликие строения яркими интересными работами, но и задуматься о том, чего ждут от проектов сами горожане. Соответствующее исследование было проведено благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Оно дало авторам точку опоры, позволяющую как минимум сверить свое желание с ожиданиями людей, а как максимум – увидеть новое направление для творчества.

Оказалось, что на Крайнем Севере, на Востоке, в Екатеринбурге и Петербурге от художников ждут разного. В далеких северных городах жителям важно почувствовать, что стены это не только защита, но и человеческое тепло. Они устали быть покорителями суровой природы, и им необходимо чаще чувствовать себя обыкновенными людьми, возвращающимися не в дома-крепости, а в дома, где стены греют.

А вот в промышленных городах Восточной Сибири, судя по опросу, стоит добавить улицам яркости и творчества, чтобы сделать среду более интересной.

В Екатеринбурге, где когда-то зародился фестиваль, – своя история. Центр хребта, разделяющего Европу и Азию, – это место силы, которому пришла пора проверить свои амбиции. Одна из таких проверок – матчи чемпионата по футболу в будущем году. Участникам «Стенограффии-2017» удалось добиться нужного эффекта в каждом городе, что отлично иллюстрируют фотографии «до» и «после».