Смольный сообщил о новогодней программе в Петербурге

Дед Мороз из Великого Устюга прибудет в Петербург 23 декабря. Как сообщил глава комитета по культуре Константин Сухенко, в первую очередь всероссийский Дед Мороз посетит социальные учреждения, потом он направится на Пионерскую площадь, где с 23 декабря по 7 января будет организована традиционная Рождественская ярмарка. После чего Дед Мороз прибудет на Дворцовую площадь «на сказочном паровозе в сопровождении своей свиты», где будет организована концертная программа и «забег Дедов Морозов».

На проведение новогодней кампании 2017/18 года Смольный потратит 95 млн рублей. Помимо приезда всероссийского Деда Мороза запланирован новогодний праздник на Дворцовой площади, празднование Рождества и традиционные новогодние детские елки в Ледовом дворце, которые посетят 205 тыс. школьников, сообщает «Петербургский дневник».

Новогодняя ночь на Дворцовой площади начнется 31 декабря в 23:00. На главной площади города будет установлена сцена в виде ледяного замка. Собравшиеся на Дворцовой смогут поучаствовать в караоке со звездами — тексты песен будут выводиться на большой экран. Петербуржцев и гостей города также ждет танцевальный флешмоб и битва хоров — для этого всех зрителей поделят на две команды. В 3:00 в акватории Невы пройдет праздничный фейерверк. Завершится праздничная программа в 4 часа ночи. При этом Невский проспект всю ночь будет пешеходным — движение по нему прекратится в 21:00. Метро будет работать круглосуточно.

Напомним, в Петербурге начали устанавливать первые официальные елки. Они пробудут в городе до весны, а потом их заменят на цветы. Самое первое праздничное дерево появилось в начале ноября у Гостиного двора.

По материалам «ДП»