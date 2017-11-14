В Петербурге появится туристическая полиция и плавучие отели

В Петербурге в рамках государственной программы по развитию туризма запланировано создание спецподразделений туристической полиции. Об этом на заседании Смольного 14 ноября рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

По его словам, сотрудников регионального МВД уже в ближайшее время начнут обучать иностранным языкам. Кроме того, согласно принятой программе, уже весной следующего года на Большой Невке откроются первые плавучие гостиницы. По словам Мушкарева, к 2023 году запланировано, что 1,5 млн человек будут приезжать в город на паромах и круизных лайнерах. «Президент России Владимир Путин уже одобрил создание региональной морской пассажирской кампании. Кроме того, Петербург должен стать центром единой круизной сети в России», — заверил глава комитета. Финансирование сферы туризма в ближайшие 5 лет составит 4,3 млрд рублей.

Ежегодное количество туристов за это время увеличится с 7 млн до 8 млн человек. К концу программы доля туризма в ВВП вырастет с 1 до 6%. Мушкарев также сообщил, что в Петербурге будет построено еще три конгрессно-выставочных центра. К 2023 году каждый пятый турист в городе будет приезжать на то или иное событие и мероприятие. «Петербург — это не только открыточные виды. Многие воспринимают наш город как музей, но это не так. Это крупнейшее место для саммитов и деловых встреч. Событийный ряд Петербурга насыщен», — цитирует Мушкарева «Фонтанка». В марте этого года стало известно о планах Смольного внедрить плавучие отели к ЧМ-2018.

О планах создать в Петербурге туристическую полицию к ЧМ-2018 Мушкарев объявлял еще летом 2016 года. Он пояснял, что проект находится в стадии разработки и темпы его реализации будут зависеть от возможностей МВД. В январе 2017 года сообщалось, что новое подразделение МВД приступит к работе в мае. Предполагалось, что набирать в специальные отряды будут полицейских, владеющих иностранными языками.

По статистике, только 2% туристов в Петербурге обращаются за помощью в полицию, причина этого — иностранные граждане просто не могут заполнить необходимые бумаги на русском языке.

По материалам «ДП»