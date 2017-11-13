В Петербурге издадут комикс об Эрмитаже
В Петербургском издательстве «Арка» издадут первый в России музейный комикс «Путешествия по Эрмитажу. Царица тюльпанов». Он выйдет в декабре.
Авторы проекта – известная иллюстрациями к детской сказке «Простодурсен» художник Варвара Помидор и куратор фестиваля «Детские дни в Петербурге» Дарья Агапова. Их герои, шестиклассник Ваня и четвероклассница Тася, случайно встретились в Эрмитаже и погрузились в изучение картин. Благодаря нежным карандашным и акварельным рисункам Помидор 80-страничная книга, впрочем, превращается даже не в комикс, а в рисованную повесть.
Издание лучше всего подойдёт детям от 8 до 12 лет, хотя в целом будет интересно аудитории «хоть до 108 лет», считает инициатор проекта, руководитель петербургского издательства комиксов «Бумкнига» Дмитрий Яковлев.
«Над этой историей мы работали почти два года. Всё началось с того, что Варвара и я однажды подумали: хорошо бы выпустить книжку об Эрмитаже. Причём такую, которая докажет: комикс может рассказывать об искусстве. Затем к работе над сюжетом подключилась Дарья Агапова, – рассказал «Фонтанке» Яковлев. – Комиксы о русских музеях и на русском языке пока не издавались, хотя за границей таких примеров много: Лувр порой открывает дверь для мэтров комикса и даёт им карт-бланш: «Пожалуйста, рисуйте всё, что захотите».
«Путешествия по Эрмитажу» презентуют в начале декабре в Москве на ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction». До конца 2017 года книга поступит на прилавки книжных магазинов. Создатели проекта планируют издать ещё два комикса об Эрмитаже, впрочем, сроки публикации пока не конкретизируются.
По материалам «Фонтанки»
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