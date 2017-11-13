В Петербурге перекроют движение транспорта на нескольких улицах из-за матча Россия-Испания

Из-за матча Россия-Испания, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» перекроют ряд улиц в окрестностях Крестовского острова.

Так, 14 ноября с 17:45 для транспорта будут закрыты Рюхина улица от Северной дороги до Крестовского проспекта, Южная дорога, Северная дорога от переулка Бодрова до Южной дороги, Крестовский проспект от Рюхиной улицы до Южной дороги, улица Савиной, въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до Рюхиной улицы, Яхтенная улица от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

С 23:45 нельзя будет двигаться на транспорте по Приморскому проспекту от первого выезд из ТРК «Питерлэнд» до Яхтенной улицы и по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

С полуночи также запретят парковаться на Северной и Южной дорогах, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Рюхиной улицы, Гребной улице, Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта, Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги, Бодрове переулке, Приморском проспекте от Беговой до Яхтенной улицы, Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина и на площади Шевченко.

Все ограничения снимут в 02:00 в ночь с 14 на 15 ноября. Помимо этого в день встречи петербургское метро будет работать дольше. Матч начнется в 21:45.