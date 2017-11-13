Стали известны самые эффективные топ-менеджеры Петербурга и Ленобласти

Издание «Деловой Петербург» составил рейтинг из 100 самых эффективных менеджеров Петербурга и Ленобласти. 29 ноября будет объявлен лучший топ-менеджер 2017 года. В него вошли Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, генеральный директор ООО «Максидом» Дмитрий Соколов, основательница сети «Рив Гош» Лариса Карабань, генеральный директор компании «Газпромнефть - Северо-Запад» Олег Шалимов, управляющий «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад» Дмитрий Ходкевич.

Проект «Топ-100» — это рейтинг эффективности лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленинградской области, основанный на финансовых показателях результатов работы самых значительных компаний региона. Ежегодно, начиная с 2004 года, «Деловой Петербург» отмечает достижения руководителей крупного бизнеса, лидеров, чьи решения имеют ключевое значение для экономики Северо-Запада. Выход журнала «Топ-100» и церемония награждения лауреатов проекта, посвященные победителям проекта, пройдет 29 ноября.

Рейтинг 2017 года основан на суммарной оценке динамики важнейших базовых показателей, которые наилучшим образом отражают полноту экономической деятельности компаний за период 2015-2016 годов: выручка от продажи, активы, чистая прибыль и доля рынка в своей отрасли. Выявление лидеров по каждой из 26 отраслей основано на оценке динамики процентного роста указанных показателей за период 2015-2016 годов. В каждой из 26 отраслей отобраны три крупнейшие компании по размеру выручки за 2016 год, которые и приняли участие в рейтинге. В 22 номинациях «ДП» лауреатов по качественным критериям определила редакция.

По материалам «ДП»