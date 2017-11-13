Станцию метро «Владимирская» закроют на ремонт

Также капитальный ремонт сейчас ведется на станциях метро «Маяковская», «Девяткино» и «Звездная», однако станции продолжают работу в обычном режиме.

Напомним, в середине декабря метрополитен планирует открыть обновленную станцию метро «Лесная». Её закрывали на ремонт в январе 2017 года.