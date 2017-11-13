Станцию метро «Владимирская» закроют на ремонт
С 15 ноября станцию метро «Владимирская» закроют на 3 недели для капитального ремонта эскалаторов. В этот период пассажирам предлагают использовать вестибюль «Достоевской» для входа и выхода. Часы работы станции с 05:35 до 00:17 ежедневно.
Также капитальный ремонт сейчас ведется на станциях метро «Маяковская», «Девяткино» и «Звездная», однако станции продолжают работу в обычном режиме.
Напомним, в середине декабря метрополитен планирует открыть обновленную станцию метро «Лесная». Её закрывали на ремонт в январе 2017 года.
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