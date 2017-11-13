В Петербурге уроженец Чечни с пистолетом похитил невесту из Аграрного университета

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о похищении человека в отношении уроженца Чечни, который сутки возил в своей машине студентку Аграрного университета, пишет «Фонтанка».

Фигурант дела и его сообщник задержаны на двое суток. Заявление в полицию написала сама студентка, 22-летняя уроженка Краснодара, после того, как полиция освободила ее из машины похитителя. По данным агентства,

11 ноября 26-летний уроженец Чечни по имени Алехвард под угрозой пистолета вывел с занятий Аграрного университета в Пушкине 22-летнюю Вислану. Мужчина посадил студентку в свой автомобиль Toyota Camry и увез в Петербург. Вечером того же дня он пригласил в автомобиль своего земляка Хасана.

«По имеющимся данным, говорили они про неверное отношение девушки к чувствам юноши. К своим вербальным доводам он добавлял удары кулаками», — отмечает агентство. Полиция остановила автомобиль около 4.00 утра 12 ноября на углу Невского проспекта и улицы Марата, спустя 22 часа после похищения девушки из университета. После чего, Вислана написала заявление в полицию. «Наше издание предполагает, что если за 24 часа родственники молодых людей не найдут общий язык, то оба могут быть арестованы», — резюмирует «Фонтанка».

По материалам «ДП»