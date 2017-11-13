В Петербурге начали устанавливать первые официальные елки

Смольный начал подготовку к Новому году, на площади Ленина у Финляндского вокзала появилась одна из первых официальных елок. Конструкция украшена гирляндами, которые посвящены советскому мультфильму про Винни-Пуха, созданному по сказкам Алана Милна. Здесь можно увидеть всех персонажей произведения, а также воздушные шарики и горшочек с медом. Также праздничная елка уже появилась у станции метро «Черная речка».

В ближайшее время конструкции появятся у других станций метро, крупных магистралей. Специалисты по благоустройству начали высаживать живые ели в вазоны на улицах. Всего Петербург украсят более 4 тысяч елок, привезенных из Курортного района.

Они пробудут в городе до весны, а потом их заменят на цветы. Ели выросли на противопожарных полосах в зоне ЛЭП, поэтому относятся к деревьям порослевого происхождения. По ГОСТам озеленительных работ в Петербурге высаживать можно только растения, выращенные в питомническом хозяйстве, поэтому раньше такие «порослевые» деревья просто вырубали, а теперь используют в украшении города.

Напомним, в начале ноября первое новогоднее дерево появилось у станции метро «Гостиный двор».

По материалам «ДП»