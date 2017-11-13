Полина Киценко: «Визуально и функционально Петербург надолго застрял в 90-х»

В Москве принято отчаянно критиковать городскую власть: за вечный ремонт, перекрытия, перекопки, пробки и тд. Но стоит выкатиться в другой миллионик или вот в Северную столицу и я готова дать критиканам московских властей отпор.

Будучи (возможно) красивейшим городом нашей необьятной, а также одним из виднейших европейских городов, визуально и функционально Петербург надолго застрял в 90-х. Не по своей, конечно, воле. То, от чего мы давно отвыкли в Москве, легкими руками местных управленцев реинкарнирует здесь для нас эклектичную постперестроечную эстетику.

В глаза бросается полное отсутствие не то что градостроительного контроля, но и единых требований к внешнему виду торговых точек и прочих публичных пространств в центре. В сердце города самые ценные исторические здания легко могут быть не отреставрированы (немыслимо для центра Москвы), а магазины и рестораны, расположенные в этих местах, нередко облеплены всеми видами безвкусных вывесок и наклеек.

Штендеры и планшеты с дурацкими объявлениями могут стоять прямо посреди разбитого участка тротуара даже на Невском (!) и зазывать в пространство с витринами, где вместо стекол в окнах — фанера. Дорогие бутики и фаст-фешн, забегаловки и достойные рестораны могут соседствовать с ларечными конструкциями с выставленной в них белибердой. Увидев стеклянный ларёк на подступе к Зимнему, вздрогнула. Надо «брать»! Привет, 90-е. Нет, Вы не подумайте, Питер — мой любимейший город, он исключительный, но учитывая, что туристов сюда едет чуть ли не больше, чем в Москву, а на дворе в принципе 2017 год- он заслуживает того подхода, благодаря которому в Москве мы забыли обо всем вышеперечисленном. Хотя бы в центре.