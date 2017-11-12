Космонавты проведут акцию для тяжелобольных детей в новом планетарии
В новом планетарии на набережной Обводного канала, 74 известные космонавты распишут елочные игрушки для тяжелобольных детей.
Акцию проведут в поддержку Детского хосписа «Мечты сбываются». В рамках благотворительного проекта ежегодно взрослые помогают осуществлять желания детей.
16 ноября к проекту присоединятся известные космонавты: дважды герой СССР Владимир Джанибеков, Герои России Андрей Борисенко, Авел Виноградов и Олег Новицкий. Они украсят красками рождественских ангелов и елочные игрушки. По традиции, к ним присоединятся воспитанники петербургского Дворца творчества юных. А саму акцию приурочат к «Дням Роскосмоса в Санкт-Петербурге».
Недавно «Собака.ru» беседовала с автором проекта самого большого в мире планетария Евгением Гудовым.
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