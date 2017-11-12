Обновлено: В Петербурге тушат пожар на предприятии, которое создает системы для запуска ракет

Первыми пожар на территории НПО «Импульс» заметили горожане. Позднее эту информацию подтвердили и в МЧС.

Возгорание на предприятии по адресу ул. Киришская, 2 ликвидируют с половины пятого. Из помещений уже эвакуировали весь персонал. Как следует из открытых источников, часть помещений НПО по этому адресу сдана другим организациям.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, огонь разгорелся на 5-м этаже в одном из офисов дома. Пламя охватило 50 квадратных метров. Здание было сильно задымлено.

К половине шестого вечера пожар локализован.