Найдены баржи, которые 200 лет назад доставляли гранит для набережных Петербурга

Как сообщила замдиректора института Наталья Соловьева, о затонувших баржах было известно давно, однако их точное местоположение оставалось неизвестным вплоть до 2017 года.

«При исследовании участка Выборгского залива мы локализовали эти три баржи. С мая по август проводились работы по их расчистке и подъему, потом временно они были сложены на берегу. Мы подняли останки баржи и даже гранит», – отметила Соловьева.

Также в Институте планируют отреставрировать найденные объекты и представить их публике. Однако, на это уйдет около трех лет. Поднятые со дна Выборгского залива баржи и их сохранившийся груз, предположительно, передадут в Кронштадский музей.