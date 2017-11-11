Найдены баржи, которые 200 лет назад доставляли гранит для набережных Петербурга
Как сообщают в Институте истории материальной культуры РАН, специалисты уже приступили к реставрации трех барж, которые были обнаружены в Выборгском заливе в этом году. Они затонули в конце XVIII – начале XIX веков во время переправы с каменоломни в Петербург.
Как сообщила замдиректора института Наталья Соловьева, о затонувших баржах было известно давно, однако их точное местоположение оставалось неизвестным вплоть до 2017 года.
«При исследовании участка Выборгского залива мы локализовали эти три баржи. С мая по август проводились работы по их расчистке и подъему, потом временно они были сложены на берегу. Мы подняли останки баржи и даже гранит», – отметила Соловьева.
Также в Институте планируют отреставрировать найденные объекты и представить их публике. Однако, на это уйдет около трех лет. Поднятые со дна Выборгского залива баржи и их сохранившийся груз, предположительно, передадут в Кронштадский музей.
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