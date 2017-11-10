В Петербурге запретят кальянные в жилых домах

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга предложил запретить кальянные, расположенные в жилых домах. Соответствующий законопроект депутаты поддержали на заседании комитета в пятницу, 10 ноября.

Согласно документу, парламентарии предлагают запретить кальянные, которые находятся в жилых домах, в также в пристройках к ним. Нарушение запрета будет караться штрафом 20 тыс. рублей для физических лиц и 50 тыс. рублей для юридических.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, объясняя необходимость принятия закона, отметил пожароопасность нахождения кальянных в жилых домах, а также вред от курения самого кальяна.

Документ поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов. "Очень рад, что Законодательное собрание СПб продолжает священную войну, начатую мной 3 года назад против дудок диавола, кадильниц сатаны — кальянов. СПб — без кальянов! Только шаверма, только гомофобия", — написал он в Twitter.

Виталий Милонов пытался бороться с кальянными еще будучи депутатом Законодательного собрания, но его законопроект депутаты не поддержали. Кроме того, стоит отметить, что недавно депутаты ЗС объявили войну вейпам, которые считают опасными для здоровья. Парламентарии собираются запретить продажу вейпов несовершеннолетним.