Петербургские синоптики сделали прогноз погоды на выходные

В Петербурге днем 10 ноября будет облачно, ожидается дождь и сильный ветер. Воздух прогреется от 3 до 5 градусов тепла. Об этом сообщается в прогнозе петербургского управления МЧС.

Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с утром и 5-10 м/с днем. Атмосферное давление будет понижаться.

В субботу, 11 ноября, ветер изменит направление на юго-восточное и усилится. При этом день будет дождливым. Температура воздуха составит плюс 3-5 градусов. Воскресенье тоже будет ветреным, местами пройдет небольшой дождь. Немного похолодает, до 2-4 градусов тепла.

По материалам «ДП»