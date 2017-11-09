В день матча Россия-Испания петербургское метро будет работать дольше

14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч между сборными России и Испании. В связи с этим метро будет работать дольше. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Станции метро «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Петроградская» и «Черная речка» закроются в 01:30. Помимо этого до них можно будет доехать на бесплатных шаттлах. Остальные станции петербургского метрополитена закроются в 02:00.

Кроме того, по завершении встречи будут работать трамваи № 19 (Лахтинский разлив — станция метро «Старая Деревня») и № 48 (Лахтинский разлив — станция метро «Черная речка»).

Комитет по транспорту также до 10 ноября определит автобусные маршруты, которые доставят зрителей в отдаленные части города вне шаговой доступности от метро.

Матч сборных России и Испании начнется в 21:45.