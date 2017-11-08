В Петербурге соберутся специалисты по интернет-рекламе со всего мира на IGCONF 2017

Петербург в третий раз соберет представителей рынка интернет-рекламы со всего мира: 7 декабря представители социальных сетей и сильнейшие команды соберутся на площадке форума IGCONF 2017 — ежегодной крупнейшей в своем роде конференции по рекламе в соцсетях. Напомним, именно на прошлогодней IGCONF директор по развитию «ВКонтакте» Александр Круглов объявил о запуске «умной ленты» и других новинках, перевернувших рынок СММ в 2017 году.

Как сообщили организаторы «Собака.ru», в этом году в программе конференции будут основные тренды и эффективные техники рекламы на 2018 год, включая рекламные кампании под блокчейн-проекты и ICO, кейсы с большими бюджетами на зарубежный рынок через Facebook, новинки монетизации от «Вконтакте», особенности развития и монетизации корпоративных и персональных блогов Youtube, Instagram и многое другое.

Среди участников IGCONF этого года — Александр Круглов (директор по развитию «Вконтакте»), Ларин (блогер с 2 млн подписчиков и 370 млн просмотров Youtube) и еще более 20 именитых практиков отрасли интернет-рекламы. «Помимо насыщенной деловой программы, выставки и непрерывного нетворкинга, всех гостей конференции встречают, привозят, вкусно кормят,с обеда на всей территории IGCONF работает безлимитный бар, с кем надо знакомят, на афтерпати доставляют, развлекают и по домам развозят. Да, и это отличает IGCONF от всех остальных ивентов отрасли» — комментирует Дмитрий Статовский, генеральный директор UNC MEDIA, организатор IGСONF.

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