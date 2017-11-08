Умерла единственная дочь Людмилы Гурченко

Единственная дочь Людмилы Гурченко, Мария Королева, умерла на 59-м году жизни в Москве, сообщает «СтарХит». Причины смерти не раскрываются. По данным издания, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но скончалась в парадной на пути в поликлинику.

Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м). По данным Life, Королева жаловалась на высокую температуру и простуду.

Утром 8 ноября она пошла на приём к терапевту, но потеряла сознание, не успев выйти из парадной своего дома. Спустя час Королеву обнаружила её дочь и позвала на помощь соседей. Вместе они перенесли её на лавку и вызвали скорую помощь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть. Адвокат Королевой Шота Горгадзе позже уточнил РИА Новости, что она умерла из-за проблем с сердцем. «Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной», — сказал он. Горгадзе добавил, что дата похорон еще не назначена.

Мария Королёва — единственная дочь знаменитой советской артистки. Её отцом был второй муж Людмилы Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка.

У Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки. Она работала медсестрой в онкологической больнице, участвовала в многочисленных телепередачах и давала интервью, в которых рассказывала о своей матери.

По материалам «ДП»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС