Уикенд в Петербурге с 9 по 12 ноября
Фильмы «Убийство в Восточном экспрессе» и «Ужин» в прокате, выставка-оммаж Сергею Соловьеву в Эрарте и концерт музы Дэвида Линча Кристы Белл – мы точно знаем, как весело провести эти выходные в городе.
с 9 ноября
Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» / Murder on the Orient ExpressК
Основанный на классическом романе Агаты Кристи детектив с целой россыпью звезд от Джонни Деппа, Мишель Пфайффер, Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дефо. В одном из самых роскошных поездов Европы, Восточном экспрессе, происходит убийство. Под подозрением оказываются все пассажиры, но бравый Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) с легкостью сможет найти преступника.
Основанный на классическом романе Агаты Кристи детектив с целой россыпью звезд от Джонни Деппа, Мишель Пфайффер, Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дефо. В одном из самых роскошных поездов Европы, Восточном экспрессе, происходит убийство. Под подозрением оказываются все пассажиры, но бравый Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) с легкостью сможет найти преступника.
с 9 ноября
Фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» / Loving Vincent
Завораживающе красивый полнометражный анимационный фильм, впервые в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте. Историю жизни Винсента Ван Гога создавала команда из 85 художников, каждый их которых работал в той же технике, что и знаменитый живописец.
Завораживающе красивый полнометражный анимационный фильм, впервые в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте. Историю жизни Винсента Ван Гога создавала команда из 85 художников, каждый их которых работал в той же технике, что и знаменитый живописец.
с 9 ноября
Фильм «Ужин» / The Dinner
Претендовавший в этом году на «Золотого медведя» Берлинале психологический триллер по бестселлеру Германа Коха. Актерский квартет из Ричарда Гира, Стива Кугана, Лоры Линни и Ребекки Холл разыгрывает драму о противостоянии двух семейных пар за столиком в дорогом ресторане. Будущий премьер-министр опасается, что прошлое его с братом детей скажется на политической карьере.
Претендовавший в этом году на «Золотого медведя» Берлинале психологический триллер по бестселлеру Германа Коха. Актерский квартет из Ричарда Гира, Стива Кугана, Лоры Линни и Ребекки Холл разыгрывает драму о противостоянии двух семейных пар за столиком в дорогом ресторане. Будущий премьер-министр опасается, что прошлое его с братом детей скажется на политической карьере.
с 9 ноября
Фильм «Рок»
Дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием продолжателя династии Шахназаровых Ивана вырос из его же одноименной студенческой короткометражки. В этом году картина претендовала на призы главного российского кинофестиваля – «Кинотавра». Трое друзей играют в рок-группе и пытаются добиться успеха. Но чтобы его достичь, сперва нужно добраться до Москвы.
Дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием продолжателя династии Шахназаровых Ивана вырос из его же одноименной студенческой короткометражки. В этом году картина претендовала на призы главного российского кинофестиваля – «Кинотавра». Трое друзей играют в рок-группе и пытаются добиться успеха. Но чтобы его достичь, сперва нужно добраться до Москвы.
до 12 января
«Эрарта»
Выставка «100 лет одиночества»
В Эрарте открывается экспозиция-осмысление последствий Октябрьской революции современными художниками: живопись, скульптура и инсталляции о коммунистических мифах и реальности, жертвах истории и тихих радостях эпохи застоя. Среди участников – Петр Горбань, Владимир Ветрогонский, Борис Забирохин, Дмитрий Шагин и многие другие.
В Эрарте открывается экспозиция-осмысление последствий Октябрьской революции современными художниками: живопись, скульптура и инсталляции о коммунистических мифах и реальности, жертвах истории и тихих радостях эпохи застоя. Среди участников – Петр Горбань, Владимир Ветрогонский, Борис Забирохин, Дмитрий Шагин и многие другие.
9 ноября
19:00
«Подписные издания»
Встреча с Александром Сокуровым
В четверг в «Подписных изданиях» пройдет встреча с Александром Сокуровым в рамках презентации книги «Диалоги с Сокуровым», которую магазин выпустил совместно с «Открытой библиотекой». Модератором дискуссии станет основатель гуманитарного проекта Николай Солодников, ставший одним из инициаторов публикации бесед со знаменитым режиссером.
В четверг в «Подписных изданиях» пройдет встреча с Александром Сокуровым в рамках презентации книги «Диалоги с Сокуровым», которую магазин выпустил совместно с «Открытой библиотекой». Модератором дискуссии станет основатель гуманитарного проекта Николай Солодников, ставший одним из инициаторов публикации бесед со знаменитым режиссером.
с 9 по 26 ноября
18:00
«Свиное рыло»
Выставка «КПРФ. Коллекция похабного русского фольклора»
В галерее «Свиное рыло» художественное объединение КОЛХУи открывает экспозицию, посвященную мату – «темной материи русского языка». Живописцы образно проиллюстрировали «филологические изыски устоявшейся классической и современной похабщины».
В галерее «Свиное рыло» художественное объединение КОЛХУи открывает экспозицию, посвященную мату – «темной материи русского языка». Живописцы образно проиллюстрировали «филологические изыски устоявшейся классической и современной похабщины».
с 10 по 11 ноября-февраля
«Эрарта»
Выставка «Нога судьбы»
В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич.
В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич.
10 ноября
23:00
«Мачты»
Вечеринка «Короли Пятницы»
На вечеринке от объединения Tochka Sborki выступит живущий в Швейцарии диджей и продюсер Мехмет Аслан. За его плечами – релизы на профильных лейблах Disco Halal, Hunteys + Palmers, ESP Institute и собственном Fleeting Wax, на котором он собирает материал близких по духу продюсеров. Локальную поддержку окажут Oira и Tennisist.
На вечеринке от объединения Tochka Sborki выступит живущий в Швейцарии диджей и продюсер Мехмет Аслан. За его плечами – релизы на профильных лейблах Disco Halal, Hunteys + Palmers, ESP Institute и собственном Fleeting Wax, на котором он собирает материал близких по духу продюсеров. Локальную поддержку окажут Oira и Tennisist.
10 ноября
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Low Cost
В пятницу резиденты Roots United выступят в клубе Stackenschneider. В программе – лайв от Nocow, недавно покорившего берлинский Berghain, а также поддержка от основного диджейского состава формации: Hoopa, El и Shutta.
В пятницу резиденты Roots United выступят в клубе Stackenschneider. В программе – лайв от Nocow, недавно покорившего берлинский Berghain, а также поддержка от основного диджейского состава формации: Hoopa, El и Shutta.
11, 12 ноября
Большой зал Филармонии
Спектакль «Прошу слова! Год 1917»
В субботу и воскресенье в Большом зале Филармонии Вениамин Смехов покажет мультижанровый спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. В постановке речи Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Саши Черного, Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус, Исаака Бабеля, Максима Горького, Герберта Уэллса и многих других озвучат музыкант Гарик Сукачев, актеры Дарья Мороз, Евгений Дятлов, Мария Матвеева, Дмитрий Высоцкий и многие другие.
В субботу и воскресенье в Большом зале Филармонии Вениамин Смехов покажет мультижанровый спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. В постановке речи Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Саши Черного, Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус, Исаака Бабеля, Максима Горького, Герберта Уэллса и многих других озвучат музыкант Гарик Сукачев, актеры Дарья Мороз, Евгений Дятлов, Мария Матвеева, Дмитрий Высоцкий и многие другие.
11 ноября
Кофейная акция в пользу бездомных
В субботу фонд «Ночлежка» проведет в Петербурге благотворительную акцию. Все средства, которые жители города заплатят за кофе, будут перечислены в пользу бездомных людей. Акция пройдет в 133 кафе, кофейнях, ресторанах, барах и автоматах во всех районах. Выбрать подходящее место можно на карте со всеми адресами, а узнать об акции подробнее здесь.
В субботу фонд «Ночлежка» проведет в Петербурге благотворительную акцию. Все средства, которые жители города заплатят за кофе, будут перечислены в пользу бездомных людей. Акция пройдет в 133 кафе, кофейнях, ресторанах, барах и автоматах во всех районах. Выбрать подходящее место можно на карте со всеми адресами, а узнать об акции подробнее здесь.
11 ноября
19:00
Каменноостровский театр
Творческая встреча с Сергеем Соловьевым.
На Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) пройдет петербургская премьера оцифрованной и отреставрированной версии фильма Сергея Соловьева «Нежный возраст», а также творческая встреча с кинематографистом. Мастер-класс приурочен к гастролям Мастерской режиссера. Вход на встречу и показ по билетам на любой спектакль Мастерской — свободный.
На Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) пройдет петербургская премьера оцифрованной и отреставрированной версии фильма Сергея Соловьева «Нежный возраст», а также творческая встреча с кинематографистом. Мастер-класс приурочен к гастролям Мастерской режиссера. Вход на встречу и показ по билетам на любой спектакль Мастерской — свободный.
12 ноября
20:00
«Зал ожидания»
Концерт Криста Белл
Новая муза Дэвида Линча и звезда третьего сезона сериала «Твин Пикс» (роль агента ФБР Тэмми Престон) приедет в Петербург с концертом в рамках тура «We Dissolve». Выступление, как обещают организаторы, пройдет в атмосфере культового сериала.
Новая муза Дэвида Линча и звезда третьего сезона сериала «Твин Пикс» (роль агента ФБР Тэмми Престон) приедет в Петербург с концертом в рамках тура «We Dissolve». Выступление, как обещают организаторы, пройдет в атмосфере культового сериала.
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