Уикенд в Петербурге с 9 по 12 ноября

с 9 ноября

Фильм «Рок»



Дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием продолжателя династии Шахназаровых Ивана вырос из его же одноименной студенческой короткометражки. В этом году картина претендовала на призы главного российского кинофестиваля – «Кинотавра». Трое друзей играют в рок-группе и пытаются добиться успеха. Но чтобы его достичь, сперва нужно добраться до Москвы.