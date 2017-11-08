Уикенд в Петербурге с 9 по 12 ноября

Фильмы «Убийство в Восточном экспрессе» и «Ужин» в прокате, выставка-оммаж Сергею Соловьеву в Эрарте и концерт музы Дэвида Линча Кристы Белл – мы точно знаем, как весело провести эти выходные в городе. 

с 9 ноября

Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» / Murder on the Orient ExpressК

Основанный на классическом романе Агаты Кристи детектив с целой россыпью звезд от Джонни Деппа, Мишель Пфайффер, Пенелопы Крус до Джуди Денч и Уиллема Дефо. В одном из самых роскошных поездов Европы, Восточном экспрессе, происходит убийство. Под подозрением оказываются все пассажиры, но бравый Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) с легкостью сможет найти преступника.

с 9 ноября

Фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» / Loving Vincent

Завораживающе красивый полнометражный анимационный фильм, впервые в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте. Историю жизни Винсента Ван Гога создавала команда из 85 художников, каждый их которых работал в той же технике, что и знаменитый живописец.

с 9 ноября

Фильм «Ужин» / The Dinner

Претендовавший в этом году на «Золотого медведя» Берлинале психологический триллер по бестселлеру Германа Коха. Актерский квартет из Ричарда Гира, Стива Кугана, Лоры Линни и Ребекки Холл разыгрывает драму о противостоянии двух семейных пар за столиком в дорогом ресторане. Будущий премьер-министр опасается, что прошлое его с братом детей скажется на политической карьере.

с 9 ноября

Фильм «Рок»

Дебютный роуд-муви с многозначительным и многозначным названием продолжателя династии Шахназаровых Ивана вырос из его же одноименной студенческой короткометражки. В этом году картина претендовала на призы главного российского кинофестиваля – «Кинотавра». Трое друзей играют в рок-группе и пытаются добиться успеха. Но чтобы его достичь, сперва нужно добраться до Москвы.

до 12 января

«Эрарта»

Выставка «100 лет одиночества»

В Эрарте открывается экспозиция-осмысление последствий Октябрьской революции современными художниками: живопись, скульптура и инсталляции о коммунистических мифах и реальности, жертвах истории и тихих радостях эпохи застоя. Среди участников – Петр Горбань, Владимир Ветрогонский, Борис Забирохин, Дмитрий Шагин и многие другие. 

9 ноября

19:00

«Подписные издания»

Встреча с Александром Сокуровым

В четверг в «Подписных изданиях» пройдет встреча с Александром Сокуровым в рамках презентации книги «Диалоги с Сокуровым», которую магазин выпустил совместно с «Открытой библиотекой». Модератором дискуссии станет основатель гуманитарного проекта Николай Солодников, ставший одним из инициаторов публикации бесед со знаменитым режиссером.

с 9 по 26 ноября

18:00

«Свиное рыло»

Выставка «КПРФ. Коллекция похабного русского фольклора»

В галерее «Свиное рыло» художественное объединение КОЛХУи открывает экспозицию, посвященную мату – «темной материи русского языка». Живописцы образно проиллюстрировали «филологические изыски устоявшейся классической и современной похабщины».

с 10 по 11 ноября-февраля

«Эрарта»

Выставка «Нога судьбы»

В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич.

10 ноября

23:00

«Мачты»

Вечеринка «Короли Пятницы»

На вечеринке от объединения Tochka Sborki выступит живущий в Швейцарии диджей и продюсер Мехмет Аслан. За его плечами – релизы на профильных лейблах Disco Halal, Hunteys + Palmers, ESP Institute и собственном Fleeting Wax, на котором он собирает материал близких по духу продюсеров. Локальную поддержку окажут Oira и Tennisist.

10 ноября

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Low Cost

В пятницу резиденты Roots United выступят в клубе Stackenschneider. В программе – лайв от Nocow, недавно покорившего берлинский Berghain, а также поддержка от основного диджейского состава формации: Hoopa, El и Shutta.

11, 12 ноября

Большой зал Филармонии

Спектакль «Прошу слова! Год 1917»

В субботу и воскресенье в Большом зале Филармонии Вениамин Смехов покажет мультижанровый спектакль, посвященный юбилею Октябрьской революции. В постановке речи Владимира Маяковского, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Саши Черного, Игоря Северянина, Зинаиды Гиппиус, Исаака Бабеля, Максима Горького, Герберта Уэллса и многих других озвучат музыкант Гарик Сукачев, актеры Дарья Мороз, Евгений Дятлов, Мария Матвеева, Дмитрий Высоцкий и многие другие.

11 ноября

Кофейная акция в пользу бездомных

В субботу фонд «Ночлежка» проведет в Петербурге благотворительную акцию. Все средства, которые жители города заплатят за кофе, будут перечислены в пользу бездомных людей. Акция пройдет в 133 кафе, кофейнях, ресторанах, барах и автоматах во всех районах. Выбрать подходящее место можно на карте со всеми адресами, а узнать об акции подробнее здесь.

11 ноября

19:00

Каменноостровский театр

Творческая встреча с Сергеем Соловьевым.

На Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) пройдет петербургская премьера оцифрованной и отреставрированной версии фильма Сергея Соловьева «Нежный возраст», а также творческая встреча с кинематографистом. Мастер-класс приурочен к гастролям Мастерской режиссера. Вход на встречу и показ по билетам на любой спектакль Мастерской — свободный.

12 ноября

20:00

«Зал ожидания»

Концерт Криста Белл

Новая муза Дэвида Линча и звезда третьего сезона сериала «Твин Пикс» (роль агента ФБР Тэмми Престон) приедет в Петербург с концертом в рамках тура «We Dissolve». Выступление, как обещают организаторы, пройдет в атмосфере культового сериала.

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