На Новой Голландии 18 ноября откроется каток под открытым небом

18 ноября на Новой Голландии откроется большой каток под открытым небом. Как и в прошлом году, ледовое поле площадью более 2000 кв. м разместится на месте большого газона прямо перед главной сценой.

Каток будет работать по сеансам длительностью 1 час. После каждого сеанса будет проводиться короткая профилактика для того, чтобы очистить и разровнять ледовое покрытие. Представители Новой Голландии сообщили «Собака.ru», что каток сможет принять до 300 посетителей за раз и будет работать без выходных до 18 марта 2018 года.

Более того, в этом году каждую пятницу и субботу с 23:00 до 00:00 на катке будет введён специальный ночной сеанс в формате silent disco: сеансы будут сопровождаться dj-сетами, а использование беспроводных наушников позволит посетителям кататься, не нарушая «Закон о тишине».

Билеты на silent disco будут продаваться по обычным вечерним тарифам. В честь открытия катка 18 ноября с 11:00 до 15:30 стоимость входного билета будет составлять 100 рублей. С 17:00 до 23:00 сеансы пройдут под музыкальные сеты петербургских ди-джеев Holkin, Kimbar, Cable Toy, а также Кирилла Иванова из группы «Самое Большое Простое Число». На протяжении всего дня посетителей катка будут угощать фирменным мороженым Новой Голландии – вафельными стаканчиками или эскимо. Билеты можно приобрести онлайн или на месте, в кассах.

Подробная информация о программе открытия, тарифах и правилах посещения катка на Новой Голландии – здесь.