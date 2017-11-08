В бывшем здании авиакасс на Невском появится пятизвездочный отель Jumeirah
Глава Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов стал владельцем здания бывших авиакасс на Невском пр., 7–9. Теперь здесь будет пятизвездочный отель арабской сети Jumeirah. Вместе с партнерами он купил 68% проекта. Сумма сделки могла составить 2,7 млрд рублей.
Реставрация здания еще не завершена, и дата открытия отеля пока неизвестна, но управлять им, вероятно, будет арабская сеть люксовых отелей.
Историческое здание банкирского дома Вавельберга на углу Невского пр. и Малой Морской ул. долгое время занимали Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) и центральные кассы «Аэрофлота», так что горожане называют дом просто «авиакассы». Гостиницу здесь задумали создать еще в 2010 году, тогда ООО «ИФГ—Базис—проект» заключило со Смольным инвестиционный договор. Здание площадью 9,2 тыс. м2 нужно было расселить и отреставрировать. Эта компания через фонд IFG Basis была, по всей видимости, связана с экс—топ—менеджером «Базэла» Евгением Тонкачеевым и его деловым партнером Константином Соколовым. Весной 2016 года проект перешел под контроль Сбербанка, который кредитовал инвесторов.
По материалам «ДП»
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