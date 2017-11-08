«Черные пешки»: В Петербурге появилась инсталляция об очередях к банкоматам

Анонимный уличный художник с псевдонимом Hioshi разместил в Петербурге инсталляцию об очередях к банкоматам. Она называется «Черные пешки». 

«Я хотел изобразить очереди за наличкой в офисах «Сбербанка» как нескончаемый поток нуждающихся: у людей уходит жизнь в работе за 30 тысяч рублей в месяц, и на эти тридцать тысяч банк установит как минимум 15 процентов на ипотеку при покупке жилья», - рассказал он «Собака.ru».

Посмотреть на инсталляцию можно в Прачечном переулке. 


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