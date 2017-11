Петербург вошел в 100 самых посещаемых городов мира

Петербург вошел в топ-100 самых посещаемых городов мира по версии ежегодного доклада Top 100 City Destinations Ranking 2017 Edition, который был представлен компанией Euromonitor International. Петербург занял в этом рейтинге 70-е место (2,8 млн иностранных туристов), Москва разместилась на 46-й строчке в сотне самых посещаемых мегаполисов. По прогнозам Euromonitor, в 2017 году Москва примет уже 4,63 млн зарубежных гостей (плюс 2%), к 2020 году иностранный турпоток достигнет 5 млн, к 2025 году — 6,7 млн человек.

Петербург в текущем году примет также на 2% больше туристов, до 2,86 млн, к 2020 году — 3 млн, к 2025 году — около 4 млн. Одним из основным стимулов для роста посещаемости должен стать предстоящий ЧМ-2018, большая часть номеров в московских гостиницах на период проведения турнира уже забронирована. Первая тройка же выглядит следующим образом: Гонконг (26,6 млн туристов в 2016 году), Бангкок (21,2 млн туристов), Лондон (19,2 млн туристов).

В первую десятку самых посещаемых городов вошли также Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, китайский Шэньчжэнь и столица Малайзии Куала-Лумпур. Эксперты компании отмечают, что наиболее влияющими на международный туризм в настоящее время являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего в России на время чемпионата представитель ФИФА, компания Match Accommodation заключила договоры с 296 гостиницами, из них 37 находятся в Петербурге. В числе гостиниц, которые будут принимать официальных гостей ЧМ-2018, — отели Sokos Hotel Olympia Garden, Courtyard by Marriott, New Peterhof, The Dynasty, Belmond Grand Hotel Europe и др. Эксперты оценивают число иностранных туристов в Петербурге в 500 тыс. человек, потратят они в городе до 10 млрд рублей.

