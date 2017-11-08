В Петербурге вандалы облили красной краской памятник Ленину

В Петербурге в минувший вторник, 7 ноября, неизвестные облили красной краской памятник Владимиру Ленину в Красном Селе, пишут местные жители в соцсетях. «Видимо, волна экстремизма, поднятая депутатом Н. Поклонской, помешанной на личности святого Николая II, расстрелянного со всей своей семьей по приказу дедушки Ленина, докатилась и до Красного Села», — отмечают в группе «Красное село.

Инцидент произошел около 5:30 утра 7 ноября, жертвой вандалов стал памятник в парке недалеко от дома № 108 по проспекту Ленина. Неизвестный облил статую краской, написал слово «палач» на груди Ленина и развесил на деревьях листовки. Памятник отмыли в тот же день. По данным «Фонтанки», возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

По материалам «ДП»