Над Петербургом 7 ноября наблюдали яркое полярное сияние

В небе над Петербургом вечером 7 ноября жители южных районов наблюдали яркое полярное сияние. Как отмечается в сообществе «Метеодневник» ВК, сияние появилось над городом и в акватории Финского залива около 21:30 по мск и продолжалось около часа. Полярное сияние поздней осенью в Петербурге удается увидеть нечасто из-за затянутого облаками неба.

По словам очевидцев, лучше всего полярное сияние было видно за пределами города, где этому не препятствует смог от автомобилей и заводов. Яркие всполохи полярного сияния ночью наблюдали и в Карелии.

По материалам «ДП»