Из Петербурга запустили «Ласточку» до Сестрорецка и Белоострова

C 7 ноября из Петербурга в Сестрорецк и Белоостров будут курсировать скоростные поезда «Ласточка». Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Их запустят по вторникам, средам и четвергам. Расписание можно узнать на сайте СЗППК.

На данный момент «Ласточки» ходят из Петербурга в Выборг, Зеленогорск, Волховстрой, Лугу, Мельничный Ручей, Рощино, Каннельярви и Великий Новгород. Также планируется запустить скоростной поезд до Ораниенбаума.


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