Петербургские активисты возложили 7 тысяч гвоздик к «Авроре» в честь 100-летия революции

Группа петербургских активистов возложила к крейсеру «Аврора» более 7 тыcяч гвоздик в честь 100-летнего юбилея Великой Октябрьской революции. К полудню вторника они принесли охапки красных гвоздик на Петроградскую набережную, где пришвартовано судно.

«Мы, — граждане России не связанные с политическими партиями и движениями и представляющие гражданское общество, — утром 7 ноября приносим на набережную где пришвартован крейсер тысячи красных гвоздик, в память о событии, изменившем и потрясшем мир. Событии, которое нельзя игнорировать, забыть или заменить суррогатными праздниками. Событии, являющемся частью нашей национальной и государственной идентичности и частью непрерывной истории России», — говорится в сообщении активистов в ЖЖ (орфография и пунктуация источника).

По словам активистов, деньги на цветы были собраны с помощью добровольных пожертвований — всего около 211 тыс. рублей. Оргкомитет акции «Три гвоздики к крейсеру «Аврора» сообщает, что мероприятие проведено совместно с организаторами акции «Две гвоздики для товарища Сталина». Крейсер «Аврора» является одним из главных символов Великой Октябрьской революции 1917 года. Холостой выстрел с «Авроры» стал сигналом для начала штурма Зимнего дворца.

Ранее стало известно о том, что на крейсере высадился десант, чтобы предотвратить возможный захват судна анархистами.

По материалам «ДП»