Задымление «Лахта Центра» проверили 6 пожарных расчетов

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут: «Видно дым и его все больше и больше, запах немножко едкий на высоте». «Очередная заливка бетона. Сдуло пыль. Такое уже было» – отмечают читатели в комментариях.

При этом представители стройки рассказали «Фонтанке», что горожане приняли за дым «погодные эффекты». Ранее наверху самого большого небоскреба в Европе установили теплогенераторы, которые поддерживают плюсовую температуру для рабочих, которые заняты на стройке. Из-за разницы температур воздуха и теплогенератора возникает пар, который создает облака.

Запах гари, как отметили в агенстве, вызван, скорее всего, свалками на севере города.

По материалам «ДП»