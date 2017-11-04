Задымление «Лахта Центра» проверили 6 пожарных расчетов

 Утром 4 ноября петербуржцы заметили сильное задымление на последних этажах «Лахта Центра». Как сообщили очевидцы, к стройке сразу же прибыли 6 пожарных расчетов.

  • Фото: vk.com/spb_today

  • Фото: vk.com/spb_today

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут: «Видно дым и его все больше и больше, запах немножко едкий на высоте». «Очередная заливка бетона. Сдуло пыль. Такое уже было» – отмечают читатели в комментариях.

При этом представители стройки рассказали «Фонтанке», что горожане приняли за дым «погодные эффекты». Ранее наверху самого большого небоскреба в Европе установили теплогенераторы, которые поддерживают плюсовую температуру для рабочих, которые заняты на стройке. Из-за разницы температур воздуха и теплогенератора возникает пар, который создает облака.

Запах гари, как отметили в агенстве, вызван, скорее всего, свалками на севере города.

По материалам «ДП»


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