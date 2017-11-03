Американское консульство в Петербурге возобновило выдачу виз

Американские консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке частично возобновили выдачу виз в Соединенные Штаты.

На данный момент визы выдают лишь тем, кто не должен проходить собеседование. К этой категории относятся те, кто уже получал до этого американскую визу и теперь подает на новую (такой же категории). Помимо этого с момента истечения срока действия предыдущей визы должно пройти не больше года.

Что касается тех, кто собирается получить визу впервые или больше чем через год с момента истечения предыдущей визы, то им придется ехать на собеседование в Москву.

Напомним, в августе 2017 года посольство США в России объявило, приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в российских регионах. Здесь мы попытались разобраться, как петербуржцам можно получить визу в новых условиях.