В праздничные выходные в Петербурге ожидают туман и морось

Праздничные выходные в Петербурге начнутся с тумана и дождя, сообщают синоптики из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в субботу, 4 ноября, в Северной столице ожидается туман, а после обеда его сменит дождь и морось.

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, а днем поднимется до +5 градусов. Порывы ветра составят 6-11 м/с.

В воскресенье температура закрепится на уровне +3 градусов, в городе снова будут осадки в виде небольшого дождя. В понедельник в Петербурге потеплеет до +7 градусов, осадки также сохранятся.

По материалам "ДП"