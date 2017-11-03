В Петербурге пройдет кофейная акция в пользу бездомных

11 ноября благотворительный фонд «Ночлежка» проведет В Петербурге кофейную акцию: горожане смогут выпить кофе в пользу бездомных людей. Акция пройдет в 133 кафе, кофейнях, ресторанах, барах и кофейных автоматах во всех районах города. Выбрать подходящее место удобно на карте со всеми адресами.

Помимо этого, в день акции петербуржцев будут консультировать 24 специалиста из самых разных сфер: психологи, специалисты по SMM и пиарщики, дизайнер, генеалог, фотографы, юристы, стилист, преподаватель английского языка, социальный предприниматель и другие. Ознакомиться с полным списком специалистов и записаться к ним на консультацию можно здесь. Стоимость консультаций - от 300 до 2000 рублей, плюс необходимо будет купить кофе для специалиста. Все вырученные деньги пойдут на нужды благотворительного фонда.

«Мы стараемся, чтобы помогать бездомным людям было удобно, а милосердие становилось часть обыденной жизни – и его можно было проявить даже за чашкой кофе в любимом кафе. Прошлые восемь акций «Эспресс-помощь» собрали для нас 1 205 635 рублей. Этих денег хватило, чтобы 152 человека смогли выбраться с улицы, благодаря помощи наших специалистов по социальной работе, юристов и психологов», – рассказал «Собака.ru» председатель организации Григорий Свердлин.