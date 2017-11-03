День рождения журнала «Собака.ru»

Журнал «Собака.ru» празднует свой восемнадцатый день рождения.

Принимаем поздравления и поздравляем самих себя — всю нашу команду, которая готова не спать сутками, чтобы выпустить эталонный номер журнала, наших героев, про каждого из которых мы готовы рассказывать с упоением, и наших читателей, которые меняются и взрослеют вместе с нами, вдохновляя нас быть волнующими и актуальными каждый год. Сколько открытий мы совершили за эти годы, и сколько грандиозного нас ждёт впереди.

Сегодня мы немного побудем собакой-бухакой, раз уж такое дело. Чин-чин, друзья!