В День народного единства в Петербурге отменили разводку мостов
В ночь с 4 на 5 ноября мосты в Петербурге разводить не будут, сообщает пресс-служба ГУП «Мостотрест».
Изменение графика связано с празднованием в России Дня народного единства. «Мостотрест» напоминает горожанам, что следить за графиком разводки мостов теперь можно с помощью мобильного приложения «Мосты Петербурга». Оно доступно в магазинах Google Play и App Store.
Ранее стало известно, что в связи с праздником в городе три ночи подряд будут курсировать ночные автобусы, дублирующие линии метро.
По материалам «ДП»
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