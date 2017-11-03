В День народного единства в Петербурге отменили разводку мостов

В ночь с 4 на 5 ноября мосты в Петербурге разводить не будут, сообщает пресс-служба ГУП «Мостотрест».

Изменение графика связано с празднованием в России Дня народного единства. «Мостотрест» напоминает горожанам, что следить за графиком разводки мостов теперь можно с помощью мобильного приложения «Мосты Петербурга». Оно доступно в магазинах Google Play и App Store.

Ранее стало известно, что в связи с праздником в городе три ночи подряд будут курсировать ночные автобусы, дублирующие линии метро.

По материалам «ДП»