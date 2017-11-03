Фоторепортаж: Как петербуржцы iPhone X покупали

Сегодня, 3 ноября, в России официально стартовали продажи самой долгожданной (и самой дорогой в истории) новинки от Apple — iPhone X. Фотограф «Собака.ru» приехал к самому началу, чтобы запечатлеть горожан, занявших очередь за новинкой (к 8 утра их было около сотни). Наша редакция также провела эксперимент и выяснила, какие преимущества у флагманской «десятки» и чем она отличается от iPhone 8.