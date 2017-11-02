В Петербурге с 3 по 6 ноября будут курсировать ночные автобусы
На предстоящих выходных 4, 5 и 6 ноября в Петербурге будут курсировать ночные автобусы с 00:00 до 06:00 три ночи подряд в связи с празднованием Дня народного единства.
Интервал движения транспорта составит 30 минут. Это буду маршруты № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующие соответствующие линии метро. Проезд горожане смогут оплатить с помощью электронных проездных и разовых билетов.
С более подробной информацией о ночных автобусах можно ознакомиться на сайте перевозчика.
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