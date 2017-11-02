В Петербурге построят центр кибербезопасности

В Петербурге построят первый инжиниринговый центр «СэйфНет», который будет заниматься кибербезопасностью. На его возведение правительство города выделило 84,9 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия». Открыть центр намерены в марте 2018 года.

Он станет одним из направлений Национальной технологической инициативы (НТИ), которую Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года назвал одним из приоритетов государственной политики. «Сэйфнет» займется безопасностью проектов НТИ и инфраструктуры важных объектов.