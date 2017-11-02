Петербург выполнил норму по солнечным дням в ноябре

Петербург уже выполнил норму по количеству солнечных дней в ноябре. Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, нормальный петербургский показатель в этом месяце — один солнечный день, которым стала среда, 1 ноября.

В четверг, 2 ноября, в городе осадков не ожидается, температура воздуха днем будет колебаться между минус 1 и плюс 1 градусом, а переменная облачность позволит Петербургу превысить солнечную норму ноября.

Между тем, как отмечает синоптик, минувший октябрь выдался самым пасмурным за последние 10 лет. Среда, 1 ноября, стала первым полностью солнечным днем с 20-х чисел сентября, написал Колесов на своей странице в Facebook.

По материалам «ДП»