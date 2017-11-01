В Пулкове увеличили время бесплатной стоянки в зоне высадки пассажиров

В аэропорту Пулково увеличили время бесплатного нахождения автомобилей в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе.

Отныне машины могут стоять у терминала до 15 минут (вместо 10). Такое решение в воздушной гавани приняли из-за сниженного пассажиропотока. Ранее водители жаловались, что не успевают уложиться в бесплатный период.

Ранее стало известно, что в аэропорту появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка.