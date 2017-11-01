В Выборге во время реставрации Часовой башни обнаружили разведсхему 1944 года
В Выборге при реставрации Часовой башни обнаружили разведсхему Красной Армии, датированную 1944 годом. Строители нашли документ при разборе чердака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Во время войны башню использовали как наблюдательный пункт, это обозначено в самой карте. Разведсхему передали в Выборгский объединенный музей-заповедник, она станет частью военной экспозиции.
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