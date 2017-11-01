Спасатели предупредили петербуржцев о гололедице
Петербургское управление МЧС предупредило горожан о появление ледяной корки на дорогах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Спасатели пояснили, что ночные заморозки привели к гололедице на городских дорогах. Автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и увеличенную дистанцию.
Днем в среду, 1 ноября, воздух в Петербурге прогреется до 1 градуса. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.
По материалам «ДП»
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