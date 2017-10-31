«Это позорище»: Варламов обнаружил в петербургском Почтамте картонную стелу нулевой версты

Илья Варламов написал в своем блоге о том, что обнаружил в здании Почтамта в Петербурге якобы мраморную стелу нулевой версты. Знак обнесен оградой.

Варламов заявил, что на самом деле столб сделан не из гранита и мамора, как думают многие, а из картона и пленки, которая имитирует природные материалы.

«Исторической ценности она не представляет, ее наспех собрали в конце 90-х, и с тех пор она так и стоит. Прошло уже почти 20 лет, все к ней привыкли. Господа, сюда приходят туристы со всего мира, и мне кажется, это позорище», — пишет он.

Варламов предложил «Почте России» за свои деньги заказать стелу, которая будет «один в один» как прежняя, только настоящая. «Я готов полностью оплатить и согласовать с вами все работы. Давайте делать хорошо. Не позорьтесь и не позорьте страну перед туристами», — добавил блогер.