В Петербурге создали карту с самыми шумными районами города
Сотрудники Балтийского государственного технического университета Николай Иванов и Петр Матвеев создали шумовую карту Санкт-Петербурга. Эту работу им заказал городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) для подготовки Генплана.
«Мы категорически против того, чтобы данные о шумовом загрязнении в городе как-то скрывались от людей. Жители ведь должны знать, где стоит покупать квартиру, а где — нет. Но я не уверен, что при выделении новых пятен под застройку, при проектировании новых дорог все сверялись с этой картой», — сообщил Николай Иванов порталу «Город 812».
Оказалось, что наиболее шумным районом является юго-запад города. Помимо этого высокий уровеь шумового загрязнения имеется в Шушарах, Пушкине и поселке Ленсоветовский. Что касается шума от ЗСД, на который регулярно жалуются жители Канонерского острова, то по словам авторов карты, уровень шума там сравним со средними показателями других скоростных магистралей.
Фото: gorod-812.ru
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