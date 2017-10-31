В Петербурге создали карту с самыми шумными районами города

Сотрудники Балтийского государственного технического университета Николай Иванов и Петр Матвеев создали шумовую карту Санкт-Петербурга. Эту работу им заказал городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) для подготовки Генплана.

«Мы категорически против того, чтобы данные о шумовом загрязнении в городе как-то скрывались от людей. Жители ведь должны знать, где стоит покупать квартиру, а где — нет. Но я не уверен, что при выделении новых пятен под застройку, при проектировании новых дорог все сверялись с этой картой», — сообщил Николай Иванов порталу «Город 812».