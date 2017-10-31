Петербуржцы построили боевой спиннер для битвы роботов в Сочи

18 b 20 октября в Сочи состоялась «Битва роботов», в которой приняла участие и петербургская команда, создавшая робота «Лесника» по принципу «спиннера»: над корпусом вращалась массивная балка. При помощи двух автомобильных стартеров балка достигала скорости 1,5 тысячи оборотов в минуту. Колеса и аккумуляторы взяли от гироскутеров.

На создание робота у команды ушло 230 тысяч рублей и больше месяца работы. На сайте Geektimes молодые петербуржцы рассказали о том, что при создании «Лесника» возникли проблемы с тягой и оружием, но их удалось решить, заменив транзисторы, которые оказались бракованными.

«Лесник» принял участие в трех боях, в том числе показательном и отборочном. В последнем бою ему оторвало ротор. Продолжать участие в турнире Mat Custom не стали, несмотря на предложение организаторов турнира.